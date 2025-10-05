W Kielcach odsłonięto instalację artystyczną „Niebo Kielc”, czyli szklaną taflę 2x2, która wzbudziła zainteresowanie wśród internautów. Komentatorzy zwracają uwagę na cenę, którą miasto wydało, przy równoczesnych kłopotach finansowych. „Wiecie co jest najsmutniejsze w coraz słynniejszej instalacji artystycznej z Kielc za 87 000 zł? Zaledwie wczoraj prezydent miasta twierdziła, że musi zaciągnąć 400 mln pożyczki na ‘rozwój Kielc’, bo jak nie to miasto nie będzie mogło ruszyć z miejsca” - skomentował radny PiS z Kielc Marcin Stępniewski na portalu X.
„Niebo Kielc” - lustro nieba przed katedrą
Jak podaje Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach projekt „Niebo Kielc” autorstwa Marka Cecuły to wyjątkowa instalacja site specific. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 października 2025 roku o godzinie 12:00 na Placu Najświętszej Marii Panny przed Bazyliką Katedralną. W przestrzeni miejskiej Kielc pojawiła się kwadratowa tafla szklana o wymiarach 2x2 metry, z lustrzaną powłoką odbijającą ruch chmur, słońca i ptaków. Biuro przekazało, że dzięki temu na placu powstało „niebo pod stopami” – symboliczne połączenie ziemi i nieba, tradycji i nowoczesności.
Realizacja projektu
Internauci zabrali się do komentowania artystycznej instalacji. Na portalu X pojawiły się głosy, które wskazują, że zadłużone miasto niezbyt roztropnie wydatkuje publiczne pieniądze.
Wiecie co jest najsmutniejsze w coraz słynniejszej instalacji artystycznej z Kielc za 87 000 zł? Zaledwie wczoraj prezydent miasta twierdziła, że musi zaciągnąć 400 mln pożyczki na „rozwój Kielc”, bo jak nie to miasto nie będzie mogło ruszyć z miejsca
— napisał radny PiS z Kielc Marcin Stępniewski.
To „dzieło” to instalacja „Niebo Kielc” autorstwa Marka Cecuły. Jaki koszt? 86 800 zł. Tak, lustro 2m na 2m na chodniku kosztowało prawie 87 tysięcy złotych
— skomentował dziennikarz Michał Cichy.
Lustro do nieba w Świnoujściu. Za darmo. Kielce się chowają
— dworuje Pomorzanka.
W Kielcach zadłużonych na 1.3 mld złotych odsłonięto dzieło Marka Cecuły. Artysta umieścił na ziemi lustro, za pomocą którego można obserwować przestrzeń nad miastem. Koszt - 78 tys. zł
— skomentował Jan Długosz.
W Kielcach stanęła instalacja „Niebo Kielc” autorstwa Marka Cecuły. Lustro 2x2 m kosztowało 86 800 zł. Jak wam się podoba?
— zapytał WolnośćTV.
W Kielcach to jest dobrobyt! Miasto kupiło lustro 2mx2m za 87 tysięcy PLN.
— napisał Marek Kuna.
xyz/X/Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742362-lustro-na-chodniku-w-kielcach-za-prawie-90-tys-zl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.