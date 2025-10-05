Znany youtuber Kamil Labudda znany jako „Budda” znowu ma problemy z prawem. Tym razem został on zatrzymany w USA i trafił tam do aresztu. Mężczyzna wyszedł za kaucją, ale to nie oznacza końca jego problemów.
Portal kr24.pl ujawnił, że „Budda” został zatrzymany przez funkcjonariuszy amerykańskiego urzędu ds. imigracji i celników.
Do interwencji doszło z powodu nieprzepisowej jazdy Polaka. Usłyszał on zarzuty naruszenia warunków pobytu.
Z tego powodu trafił do aresztu w Nashville w stanie Tennessee. Otrzymał jednak możliwość opuszczenia go wpłaceniu kaucji w wysokości tysiąca dolarów. Skorzystał z niej.
Powrót do Polski
Okazuje się jednak, że kontrowersyjny youtuber być może będzie zmuszony do powrotu do Polski.
Konsulat monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z władzami amerykańskimi. Kwestia ekstradycji Buddy została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości
— wskazał dyplomata z konsulatu w Waszyngtonie w rozmowie z kr24.pl.
Sprawa „Buddy”
Warto przypomnieć, że „Budda” ma poważne problemy w Polsce z powodu prowadzonych przez niego w sieci nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii w internecie.
„Budda” opuścił areszt po wpłaceniu 2 milionów złotych, a później, jak się teraz okazuje, wyjechał do USA, co mógł zrobić, ponieważ sąd nie wydał wobec niego zakazu opuszczania kraju.
