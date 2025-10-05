Dwie osoby zginęły w nocy w soboty na niedzielę w pożarze budynku w Katowicach, osiem innych ewakuowało się, nie odnosząc obrażeń – wynika z informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego i straży pożarnej.
Jak przekazało w porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Opolskiej służby otrzymały kilkadziesiąt minut po północy.
Łącznie z budynku ewakuowano się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki 2 osób (prawdopodobnie osoby bezdomne)
— poinformowało WCZK.
Pożar zaśmieconego pomieszczenia
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach powiedział PAP, że do pożaru doszło na parterze, silne zadymienie przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień zalegały duże ilości nagromadzonych śmieci. Z uwagi na stan zwłok trudno zidentyfikować ofiary, zapewne będą konieczne szczegółowe badania. W akcji brało udział pięć zastępów strażaków. Działania zakończyły do po 6.
Minionej nocy około godziny 0:38 doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Opolskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów PSP zastano pożar w lokalu znajdującym się na parterze oraz zadymienie klatki schodowej wywołane przepaleniem stropu. W trakcie działań gaśniczych i przeszukania pomieszczeń natrafiono na dwie nieprzytomne osoby, które ewakuowano na zewnątrz i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Jednocześnie z budynku ewakuowano 8 osób, które nie wymagały udzielenia pomocy medycznej. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło dwoje lokatorów mieszkania objętego pożarem. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział wzięły dwa zastępy JRG 3 Katowice-Centrum, dwa zastępy JRG 1 Katowice-Szopienice oraz Oficer Operacyjny Miasta
— napisała na Facebooku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr I Katowice.
Nie był to jedyny groźny pożar, do którego doszło minionej nocy w regionie. Przed północą 25 osób opuściło pięciokondygnacyjny budynek przy ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich, doszło tam do pożaru piwnicy. W niedzielę nad ranem strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w Mszanie, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.
CZYTAJ TEŻ:
— Wielki pożar hali pod Warszawą! „Powierzchnia 300 metrów kwadratowych objęta jest całkowicie ogniem”
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742342-tragiczny-pozar-budynku-w-katowicach-dwie-osoby-nie-zyja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.