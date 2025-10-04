WIDEO

Scena nie do podrobienia! To nagranie trzeba zobaczyć. Prezydent Karol Nawrocki z młodzieżą... na kebabie

Prezydent odwiedził Wolanów, gdzie spotkał się z młodzieżą, która we wrześniu zaprosiła go na ponowną wizytę. W sieci pojawiło się nagranie z wizyty Karola Nawrockiego w… miejscowym lokalu z kebabem.

Podczas spotkania z uczniami miejscowej szkoły na inauguracji roku szkolnego, prezydent Nawrocki został zaczepiony przez grupę młodzieży, która miała do niego nietypowe życzenie. Chcieli zaprosić go ponownie do Wolanowa… na kebab. Zapytali go, ile „lajków” mają zebrać w mediach społecznościowych. Po ustaleniu liczby na cztery, prezydent zapewnił, że znów pojawi się w miejscowości.

Prezydent na kebabie

Karol Nawrocki dotrzymał słowa i wrócił do Wolanowa. Najpierw odwiedził lokal z kebabem, następnie udał się na mecz miejscowego zespołu – Jaguara. Okazało się, że w barze stworzono specjalne danie – prezydencki kebab.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy głowę państwa, która już nie w garniturze, ale w „cywilnych” ubraniach odwiedza lokal. Na miejscu jest grupa młodzieży, dla której prezydent zamówił kebaby.

