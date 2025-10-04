WIDEO

Klasa! Karol Nawrocki spełnił obietnicę daną uczniom. Pojawił się w Wolanowie. "Mamy nadzieję, że kebab smakował"

Karol Nawrocki spełnił obietnicę daną uczniom z Wolanowa. Głowa państwa znów pojawiła się w ich miejscowości. Okazało się, że prezydent znalazł też czas na obejrzenie meczu miejscowej drużyny.

Cała historii zaczęła się 1 września. Wtedy prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą uczestniczyli dziś w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.

Po uroczystości do głowy państwa i pierwszej damy przyszli miejscowi uczniowie, którzy pytali prezydenta, czy po uzyskaniu przez nich odpowiedniej liczby „lajków” w mediach społecznościowych, Karol Nawrocki zje z nimi kebab.

Prezydent ustalił liczbę internetowych polubień na cztery i zapowiedział, że po ich uzyskaniu pojawi się znów w Wolanowie i zje z młodymi ludźmi posiłek.

Mecz Jaguara Wolanów

Jak widać na nagraniu, które udostępnił Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com, prezydent znów zawitał do Wolanowa. Zjadł też kebab z młodymi ludźmi, którzy zaczepili go 1 września. Następnie znalazł chwilę na obejrzenie meczu lokalnej drużyny – Jaguara Wolanów. Głowa państwa otrzymała też szalik w barwach tego zespołu.

Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Karol Nawrocki w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!

– napisał red. Janczyk.

mly/weszlo.com

