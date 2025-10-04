Karol Nawrocki spełnił obietnicę daną uczniom z Wolanowa. Głowa państwa znów pojawiła się w ich miejscowości. Okazało się, że prezydent znalazł też czas na obejrzenie meczu miejscowej drużyny.
Cała historii zaczęła się 1 września. Wtedy prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą uczestniczyli dziś w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.
Po uroczystości do głowy państwa i pierwszej damy przyszli miejscowi uczniowie, którzy pytali prezydenta, czy po uzyskaniu przez nich odpowiedniej liczby „lajków” w mediach społecznościowych, Karol Nawrocki zje z nimi kebab.
Prezydent ustalił liczbę internetowych polubień na cztery i zapowiedział, że po ich uzyskaniu pojawi się znów w Wolanowie i zje z młodymi ludźmi posiłek.
Mecz Jaguara Wolanów
Jak widać na nagraniu, które udostępnił Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com, prezydent znów zawitał do Wolanowa. Zjadł też kebab z młodymi ludźmi, którzy zaczepili go 1 września. Następnie znalazł chwilę na obejrzenie meczu lokalnej drużyny – Jaguara Wolanów. Głowa państwa otrzymała też szalik w barwach tego zespołu.
Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Karol Nawrocki w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!
– napisał red. Janczyk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/742324-klasa-prezydent-spelnil-obietnice-pojawil-sie-w-wolanowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.