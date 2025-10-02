PILNE!

Wielki pożar hali pod Warszawą! "Powierzchnia 300 metrów kwadratowych objęta jest całkowicie ogniem"

Do pożaru doszło w podwarszawskich Bramkach. „Jest to pożar hali, należącej do firmy, zajmującej się auto-recyklingiem. Powierzchnia 300 metrów kwadratowych objęta jest całkowicie ogniem” - przekazał oficer prasowy KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak w rozmowie z WP.

Nie wiadomo nic o ofiarach

Na miejsce zadysponowano 14 zastępów straży pożarnej. Na ten moment nie wiadomo, czy są poszkodowani lub ofiary. Strażacy zajmują się ochroną obiektów, które znajdują się w pobliżu płonącej hali.

