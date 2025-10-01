Wojewoda unieważniła referendum migracyjne w Piotrkowie Trybunalskim! Bąkiewicz zaprasza na protest. "Zamach na demokrację!"

2 października o godzinie 17:00 rozpocznie się protest przeciwko decyzji wojewody łódzkiego o unieważnieniu referendum ws. tworzenia i organizacji Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Na wydarzenie zaprasza lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

Protest rozpocznie się przy pasażu Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa.

PROTEST w Piotrkowie Trybunalskim! Wojewoda unieważniła referendum! To zamach na demokrację i policzek wymierzony mieszkańcom!

— wskazał Robert Bąkiewicz.

Referendum to nasze prawo, a nie łaska władzy!

— zaznaczył.

Decyzja wojewody

Przypominamy, że wojewoda Dorota Ryl uchyliła uchwałę rady miasta z 8 sierpnia o przeprowadzeniu referendum, stwierdzając, że jest ona nieważna.

Wniosek o przeprowadzenie referendum zawierał inne pytania niż te, o których byli informowani mieszkańcy na wcześniejszych etapach procedury referendalnej

— przekonywał rzecznik urzędu wojewódzkiego Tobiasz Puchalski, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Powodem było to, że… w pytaniu referendalnym pominięto przymiotnik „nielegalni”, który był w pierwotnych materiałach komitetu „Piotrkowianie przeciw Centrum Integracji Cudzoziemców”.

Pytania w referendum

Przypominamy, że podczas referendum mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mieli odpowiedzieć na pytania:

Czy jest Pan/Pani przeciwko tworzeniu i organizacji Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego?

Czy jest Pan/Pani przeciwko relokacji imigrantów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego?

as/X/Gazeta Wyborcza

