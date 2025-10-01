2 października o godzinie 17:00 rozpocznie się protest przeciwko decyzji wojewody łódzkiego o unieważnieniu referendum ws. tworzenia i organizacji Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Na wydarzenie zaprasza lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Protest rozpocznie się przy pasażu Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa.
PROTEST w Piotrkowie Trybunalskim! Wojewoda unieważniła referendum! To zamach na demokrację i policzek wymierzony mieszkańcom!
— wskazał Robert Bąkiewicz.
Referendum to nasze prawo, a nie łaska władzy!
— zaznaczył.
Decyzja wojewody
Przypominamy, że wojewoda Dorota Ryl uchyliła uchwałę rady miasta z 8 sierpnia o przeprowadzeniu referendum, stwierdzając, że jest ona nieważna.
Wniosek o przeprowadzenie referendum zawierał inne pytania niż te, o których byli informowani mieszkańcy na wcześniejszych etapach procedury referendalnej
— przekonywał rzecznik urzędu wojewódzkiego Tobiasz Puchalski, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.
Powodem było to, że… w pytaniu referendalnym pominięto przymiotnik „nielegalni”, który był w pierwotnych materiałach komitetu „Piotrkowianie przeciw Centrum Integracji Cudzoziemców”.
Pytania w referendum
Przypominamy, że podczas referendum mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mieli odpowiedzieć na pytania:
Czy jest Pan/Pani przeciwko tworzeniu i organizacji Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego?
Czy jest Pan/Pani przeciwko relokacji imigrantów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego?
