W ukraińskich mediach pojawiła się informacja o polskich myśliwcach F-16, które miały zostać poderwana z powodu dronów Szahed, które miały lecieć w kierunku Polski. Tym informacjom zaprzeczył rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. „Proszę traktować to jako dezinformację” - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl.
Po godz. 18:00 w ukraińskich mediach pojawiła się informacja o polskich myśliwcach F-16, które miały zostać poderwane z powodu zagrożenia ze strony dronów Szahed, które miały lecieć w stronę Polski. Okazuje się, że jest to nieprawda.
Nie ma żadnej aktywności polskiego lotnictwa. Proszę traktować to jako dezinformację. Jeśli Polska poderwie myśliwce, będziemy o tym informować
— zaznaczył Goryszewski.
