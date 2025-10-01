PILNE

Ukraińskie media poinformowały o poderwaniu polskich myśliwców. Rzecznik DORSZ dementuje: Proszę traktować to jako dezinformację

Myśliwce F-16 - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W ukraińskich mediach pojawiła się informacja o polskich myśliwcach F-16, które miały zostać poderwana z powodu dronów Szahed, które miały lecieć w kierunku Polski. Tym informacjom zaprzeczył rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. „Proszę traktować to jako dezinformację” - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl.

Po godz. 18:00 w ukraińskich mediach pojawiła się informacja o polskich myśliwcach F-16, które miały zostać poderwane z powodu zagrożenia ze strony dronów Szahed, które miały lecieć w stronę Polski. Okazuje się, że jest to nieprawda.

Nie ma żadnej aktywności polskiego lotnictwa. Proszę traktować to jako dezinformację. Jeśli Polska poderwie myśliwce, będziemy o tym informować

— zaznaczył Goryszewski.

kk/polsatnews.pl

