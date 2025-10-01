Krzysztof Gawkowski: DzienniePolska doświadcza od 2 do 4 tysięcy cyberataków. Jako kraj odpieramy 99 proc. z nich

Dziennie na Polskę spada od 2 do 4 tysięcy cyberataków; jako kraj odpieramy 99 proc. z nich” – powiedział w Bydgoszczy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że za ubiegłorocznym cyberatakiem na Polską Agencję Prasową, który - w jego ocenie - miał sparaliżować Polskę, stali Rosjanie.

Gawkowski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej, gdzie wygłosił wykład pt. „Cyberbezpieczeństwo kluczowym elementem bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych”.

Możemy dziś o Politechnice Bydgoskiej powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych uczelni w Polsce, która nie zatrzymuje się, a wciąż goni czołówkę polską

— zaczął Gawkowski.

Cyberbezpieczeństwo elementem codzienności”

Wyraził przekonanie, że przy dalszym wsparciu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego uczelnia będzie się w kolejnych latach rozwijała nadal tak intensywnie.

Cyberbezpieczeństwo bez wątpienia staje się elementem codzienności państwa i wyzwaniem w czasie hybrydowych zagrożeń. (…) Cyberbezpieczeństwo jest wszędzie tam, gdzie dzisiaj popatrzymy. Od spraw kluczowych dla państwa, czyli obszarów ochrony zdrowia, administracji, edukacji, ale jest i tam, gdzie jest sport, turystyka, rekreacja, rolnictwo czy sprawy dotyczące codziennego życia

— mówił minister cyfryzacji.

Stwierdził, że dziennie Polska doświadcza od 2 do 4 tys. cyberataków; odpieranych jest 99 proc. z nich.

Dlatego tak ważna jest rozbudowa kadr. Dlatego tak bardzo cieszy mnie otwieranie tutaj (na Politechnice Bydgoskiej - PAP) nowego kierunku – kierunku cyberbezpieczeństwa. Specjalistów w Polsce tej materii jest cały czas za mało

— ocenił Gawkowski.

Cyberprzestrzeń jest polem bitwy bez granic”

Wicepremier dodał, że cyberprzestrzeń jest polem bitwy bez granic.

Atak może przyjść z każdego miejsca na świecie. (…) Znacie tradycyjną wojnę. Nie było (jej) długo na terytorium Europy i RP, ale łatwo ją sobie wyobrazić. To burza z piorunami. Cyberwojna to mgła. Nie widzimy zagrożenia, ale paraliżuje nam ona widoczność, wywołuje chaos, wprowadza emocje

— stwierdził.

Mówił też o ubiegłorocznym cyberataku na Polską Agencję Prasową.

PAP jest tym organem państwa i instytucją zaufania publicznego, która ma wydawać komunikaty zaufane, po to, abyśmy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. W czerwcu 2024 roku w PAP pojawił się atak hybrydowy polegający na tym, że w jednym miejscu i w jednym czasie wysłano do wszystkich rozgłośni radiowych w Polsce informację, żeby podać ją na żywo, że w Polsce będziemy mieli mobilizację i idziemy na wojnę

— mówił minister cyfryzacji.

Dodał, że dziś już wiadomo, kto stał za tym atakiem.

Byli to Rosjanie. To był atak tak pomyślany, aby w jednym czasie sparaliżować Polskę

— zaznaczył wicepremier.

Jak podkreślił, cyberprzestrzeń jest odpowiedzialnością nas wszystkich, bo najbardziej miękkie podbrzusze to my - ludzie, którzy tworzą system.

Dodał, że im szybciej w cyberprzestrzeni wszyscy nauczą się prewencji, tym jako państwo będziemy bezpieczniejsi.

Wspólnie tworzymy ekosystem cyberbezpieczeństwa. Błędy zaczynają się tam, gdzie jest pojedyncza jednostka. Jeżeli wyeliminujemy je u siebie, będziemy mogli być dumni z tego, że Polska, Europa i świat są bezpieczne

— podsumował na Politechnice Bydgoskiej Gawkowski.

