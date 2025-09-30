Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego dla wzmocnienia duńskich sił zbrojnych.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie z 30 września 2025 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii.
— przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w komunikacie prasowym.
Od 30 września do 3 października 2025 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii o liczebności do 30 żołnierzy.
— dodało.
Zakres zadań PKW będzie obejmował wsparcie Sił Zbrojnych Królestwa Danii w zabezpieczaniu i ochronie terenów wojskowych i cywilnych oraz prezentację aktywnej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w utrzymywaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego
— zakończyło biuro.
Sytuacja w Danii
W Danii w ostatnim tygodniu doszło do powtarzających się incydentów związanych z niezidentyfikowanymi przelotami dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim.
Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z 27 na 28 września.
Obecnie w Kopenhadze podjęto specjalne środki bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się 1 i 2 października dwoma szczytami w ramach duńskiej prezydencji w UE.
