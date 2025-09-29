Do tragicznego zdarzenia doszło podczas szkolenia rotacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Kołaczycach. 34-letni Grzegorz Stec miał poczuć się źle w nocy i został przetransportowany do szpitala w Jaśle. Niestety jego życia nie udało się uratować. Przyczyny śmierci są wyjaśniane.
O śmierci Grzegorza Steca poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łączymy się w bólu i składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom z jednostki. Cześć Jego Pamięci
— czytamy we wpisie na portalu X.
Jak podaje portal jaslo.info: „34-letni Grzegorz źle poczuł się w nocy i trafił do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Śmierć mężczyzny nie ma mieć związku ze szkoleniem.
Zmarłego pożegnał także klub piłkarski WKS Rędzinianka Wojaszówka. Śp. Grzegorz Stec był tam wieloletnim zawodnikiem.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Grzegorza Steca – wychowanka i wieloletniego zawodnika naszego klubu. Grzegorz przez wiele lat reprezentował barwy Rędzinianki, zapisując się na stałe w historii oraz pamięci wszystkich, którzy mieli okazję z Nim grać, trenować i współpracować. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy w tych trudnych chwilach. Pamięć o Grzegorzu na zawsze pozostanie w naszych sercach. Zarząd, zawodnicy i sympatycy Rędzinianki
— napisano na Facebooku.
Okoliczności śmierci żołnierza są wyjaśniane.
