Dziś ulicami Śródmieścia, Woli, Bemowa, Bielan, Żoliborza, Pragi-Północ i Pragi Południe przebiegną uczestnicy Maratonu Warszawskiego i biegu na 10 kilometrów. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami!
Biegacze na ulicach Warszawy
Start maratonu został zaplanowany na godzinę 9.00.
Sportowcy pobiegną ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, Sokolą, Zamoyskiego, Targową, aleją Zieleniecką, przez rondo Waszyngtona, aleją Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, Zatylną, Jagiellońską, przez rondo Starzyńskiego, Starzyńskiego, przez most Gdański, Słomińskiego, Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską, Powązkowską, Tatarską, Ostroroga, Wawrzyszewską, Obozową, Księcia Janusza, przez rondo Legii Warszawa, Księcia Bolesława, Widawską, Wrocławską, Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Kasprowicza, aleją Wittek, Marymoncką, Słowackiego, przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, przez plac Krasińskich, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyską do mety.
Zawody na dystansie dziesięciu kilometrów wystartują o godzinie 9.45.
Zawodnicy będą biegli ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona do zawrotki na wysokości ulicy Kinowej i z powrotem tą samą trasą do Alej Jerozolimskich, Kruczej, Szpitalnej, przez plac Powstańców Warszawy i Świętokrzyską.
Informacje dla kierowców
Ulice na trasie zawodów będą zamykane w niedzielę od około godziny 8.00 do 10.00.
Kierowcy ponownie przejadą nimi możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy. Część ulic w Śródmieściu i na Pradze-Południe zostanie otwarta jeszcze przed południem. Na ostatnie odcinki trasy ruch wróci około godziny 16.00. Jako ostatnia, w poniedziałek około godziny 1.00, zostanie otwarta ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater.
Maratończyków będzie można zobaczyć w Śródmieściu, na Pradze-Południe i Pradze-Północ, Woli, Bemowie, Bielanach i Żoliborzu. Częścią trasy maratonu, z centrum na Grochów, pobiegną też uczestnicy Nice To Fit You Warszawskiej Dychy.
Biegi wystartują w niedzielę rano, jednak część ulic na trasie zawodów zostanie zamknięta wcześniej. Piesi będą mogli przejść w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.
W niedzielę od godziny 8.00 do 16.00 zakaz parkowania obejmie wszystkie ulice, którymi będą poruszali się uczestnicy obu biegów. Dodatkowo z parkowania wyłączona będzie ulica Sapieżyńska.
Zmiany w komunikacji miejskiej
ZTM przekazał, że w noc z niedzieli na poniedziałek autobusy nocne będą kursowały inaczej w rejonie pętli przy Dworcu Centralnym i na ulicy Emilii Plater. Objazdami pojadą: N11, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N38, N41, N44, N61, N63, N64, N71, N81, N83, N85, N88 i N91.
Przez całą niedzielę autobusy linii 503 będą kursowały na trasie z Natolina Północnego do placu Konstytucji, a 518 z Nowodworów do pętli obok stacji metra Marymont.
Od około godziny 8.00 będą zamykane kolejne ulice na trasie biegów. Na trasy objazdowe pojadą tramwaje linii: 7, 9, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 33, 68, 70 i 78 oraz autobusy linii: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 151, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 517, 520, Z-5, Z12 i Z26. W czasie zawodów kursowanie autobusów linii 409 będzie zawieszone.
W niedzielę uczestnicy maratonu na podstawie numeru startowego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, pociągów Kolei Mazowieckich i z Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.
olnk/PAP
https://wpolityce.pl/kraj/741732-mieszkasz-w-warszawie-uwazaj-dzis-na-utrudnienia
