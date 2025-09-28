Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. "Stan najwyższej gotowości". Przestrzeń nad dwoma lotniskami czasowo zamknięta

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa” – podało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Serwis Flightradar24 informował z kolei, że przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została czasowo zamknięta. Po kilku godzinach działania myśliwców zostało zakończon, nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Poderwano samoloty

Informację o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

— poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Podkreślono, że podjęte działania mają „charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Podkreślono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Czasowe zamknięcie przestrzeni nad lotniskami

Wcześniej serwis Flightradar24 poinformował z kolei, że przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie została czasowo zamknięta (do 6 rano) „z powodu nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.

AKTUALIZACJA. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Po kilku godzinach pojawił się nowy komunikat, w którym przekazano, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.

Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

