„W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa” – podało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Serwis Flightradar24 informował z kolei, że przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została czasowo zamknięta. Po kilku godzinach działania myśliwców zostało zakończon, nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Poderwano samoloty
Informację o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie opublikowanym na portalu X.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Podkreślono, że podjęte działania mają „charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.
Podkreślono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.
Czasowe zamknięcie przestrzeni nad lotniskami
Wcześniej serwis Flightradar24 poinformował z kolei, że przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie została czasowo zamknięta (do 6 rano) „z powodu nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.
AKTUALIZACJA. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Po kilku godzinach pojawił się nowy komunikat, w którym przekazano, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.
Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741731-poderwano-polskie-i-sojusznicze-mysliwce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.