Karambol na trasie S8 między węzłami Oleśnica Zachód – Oleśnica Północ! Dwie osoby zginęły. Ranni trafili do szpitali śmigłowcami LPR

Do zderzenia dwóch ciężarówek i dwóch aut osobowych doszło w sobotę na trasie S8 między węzłami Oleśnica Zachód – Oleśnica Północ. W wypadku zginęły dwie osoby – droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.

Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że do wypadku doszło przed godz. 11 na jezdniach w kierunku stolicy.

Dwie ofiary śmiertelne

Dwie osoby zginęły, są też ranni, którzy trafili do szpitali przetransportowani śmigłowcami LPR. Trasa S8 w stronę stolicy jest zablokowana, a utrudnienia potrwają kilka godzin.

Po pewnym czasie do kolejnego wypadku doszło na jezdniach S8 w stronę Wrocławia na wysokości wcześniejszego karambolu. Na szczęście nie ma więcej ofiar. Droga w stronę Wrocławia ma zablokowany lewy pas. Ruch odbywa się prawym pasem.

