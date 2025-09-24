Oburzające! Pijani Finowie wtargnęli do byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostali ujęci przez muzealnych strażników

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Dwóch pijanych 33-letnich Finów bezprawnie wtargnęło 22 września wieczorem na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; zostali ujęci przez muzealnych strażników, a następnie przekazani policji.

Jak przekazała oficer prasowy oświęcimskiej policji asp. sztab. Małgorzata Jurecka, do wtargnięcia doszło w poniedziałek po godz. 19 na terenie byłego obozu Birkenau w Brzezince. O incydencie poinformowali policjantów strażnicy muzeum, którzy zatrzymali dwóch nietrzeźwych obywateli Finlandii.

Z relacji strażników wynikało, że mężczyźni chwilę wcześniej nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum, bo było już nieczynne. Po chwili strażnicy zauważyli, że mężczyźni pokonali ogrodzenie i wtargnęli na teren Muzeum. Zostali szybko ujęci

— podała policjantka.

Dwaj 33-letni obcokrajowcy zostali przejęci przez policyjny patrol i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy. Badanie ich stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Według Jureckiej na podstawie zebranych dowodów obu zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.

Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. Prokurator nałożył na nich grzywny po 1,5 tys. zł.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych