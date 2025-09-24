Dwóch pijanych 33-letnich Finów bezprawnie wtargnęło 22 września wieczorem na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; zostali ujęci przez muzealnych strażników, a następnie przekazani policji.
Jak przekazała oficer prasowy oświęcimskiej policji asp. sztab. Małgorzata Jurecka, do wtargnięcia doszło w poniedziałek po godz. 19 na terenie byłego obozu Birkenau w Brzezince. O incydencie poinformowali policjantów strażnicy muzeum, którzy zatrzymali dwóch nietrzeźwych obywateli Finlandii.
Z relacji strażników wynikało, że mężczyźni chwilę wcześniej nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum, bo było już nieczynne. Po chwili strażnicy zauważyli, że mężczyźni pokonali ogrodzenie i wtargnęli na teren Muzeum. Zostali szybko ujęci
— podała policjantka.
Dwaj 33-letni obcokrajowcy zostali przejęci przez policyjny patrol i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy. Badanie ich stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Według Jureckiej na podstawie zebranych dowodów obu zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.
Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. Prokurator nałożył na nich grzywny po 1,5 tys. zł.
