Podczas lekcji w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do niebezpiecznego incydentu - w plecaku ucznia eksplodował telefon. W pomieszczeniu pojawił się ogień i zadymienie, jednak dzięki błyskawicznej reakcji nauczycielki oraz sprawnej akcji strażaków sytuację szybko opanowano. Na szczęście żadna z osób obecnych w klasie nie ucierpiała.
Szybka ewakuacja i akcja strażaków
Do zdarzenia doszło w trakcie zajęć lekcyjnych, gdy w plecaku jednego z uczniów zapalił się telefon.
Pani pedagog prowadząca zajęcia lekcyjne ewakuowała uczniów z klasy oraz wyniosła plecak na zewnątrz
— informuje Komenda Powiatowa PSP w Braniewie. Na miejsce przybyli strażacy, którzy zabezpieczyli salę, oddymili pomieszczenie i dokonali pomiarów stężenia tlenku węgla.
Eksplozja baterii i ostrzeżenie dla użytkowników
Strażacy wskazują, że przyczyną zdarzenia był wybuch baterii litowo-jonowej, która nie była w tym momencie ładowana ani używana.
Eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany
— podkreślili strażacy. PSP przypomina, że korzystanie z tanich ładowarek, narażanie telefonu na wysoką temperaturę czy nawet drobne uszkodzenia mechaniczne mogą zwiększać ryzyko eksplozji. W razie zauważenia deformacji baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
xyz/KP PSP Braniewo
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741375-podczas-lekcji-w-plecaku-ucznia-wybuchl-telefon
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.