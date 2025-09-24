zdjęcia

Niebezpieczna sytuacja w szkole. Podczas lekcji wybuchł telefon ucznia. Pojawił się ogień i zadymienie. Interweniowała straż pożarna

Zniszczony smartfon / autor: KP PSP Braniewo

Podczas lekcji w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do niebezpiecznego incydentu - w plecaku ucznia eksplodował telefon. W pomieszczeniu pojawił się ogień i zadymienie, jednak dzięki błyskawicznej reakcji nauczycielki oraz sprawnej akcji strażaków sytuację szybko opanowano. Na szczęście żadna z osób obecnych w klasie nie ucierpiała.

Szybka ewakuacja i akcja strażaków

Do zdarzenia doszło w trakcie zajęć lekcyjnych, gdy w plecaku jednego z uczniów zapalił się telefon.

Pani pedagog prowadząca zajęcia lekcyjne ewakuowała uczniów z klasy oraz wyniosła plecak na zewnątrz

— informuje Komenda Powiatowa PSP w Braniewie. Na miejsce przybyli strażacy, którzy zabezpieczyli salę, oddymili pomieszczenie i dokonali pomiarów stężenia tlenku węgla.

Eksplozja baterii i ostrzeżenie dla użytkowników

Strażacy wskazują, że przyczyną zdarzenia był wybuch baterii litowo-jonowej, która nie była w tym momencie ładowana ani używana.

Eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany

— podkreślili strażacy. PSP przypomina, że korzystanie z tanich ładowarek, narażanie telefonu na wysoką temperaturę czy nawet drobne uszkodzenia mechaniczne mogą zwiększać ryzyko eksplozji. W razie zauważenia deformacji baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

