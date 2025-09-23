Doszło do wybuchu w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury. Na miejscu pracują służby. Tworzy się korek w kierunku wyjazdu z Warszawy.
Wybuch w budynku na ul. Żwirki i Wigury 25 w Warszawie. Na miejscu 3 zespoły ratownictwa medycznego i strażacy. Uwaga kierowcy. Poważne utrudnienia w ruchu w kierunku wyjazdu z Warszawy. Apelujemy o omijanie ulicy Żwirki i Wigury
— poinformowała na portalu X wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.
Jej przekazał PAP rzecznik Piotr Owczarski, świadkowie opowiadają, że słyszeli wybuch. -
Budynek objęty jest bardzo dużymi płomieniami
— dodał.
Asp. Tomasz Łukasik z miejskiej straży pożarnej poinformował, że pali się murowany pustostan. - Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i grupa operacyjna miasta - dodał strażak.
