Wybuch w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie! "Na miejscu 3 zespoły ratownictwa medycznego i strażacy"

Doszło do wybuchu w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury. Na miejscu pracują służby. Tworzy się korek w kierunku wyjazdu z Warszawy.

Wybuch w budynku na ul. Żwirki i Wigury 25 w Warszawie. Na miejscu 3 zespoły ratownictwa medycznego i strażacy. Uwaga kierowcy. Poważne utrudnienia w ruchu w kierunku wyjazdu z Warszawy. Apelujemy o omijanie ulicy Żwirki i Wigury

— poinformowała na portalu X wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Jej przekazał PAP rzecznik Piotr Owczarski, świadkowie opowiadają, że słyszeli wybuch. -

Budynek objęty jest bardzo dużymi płomieniami

— dodał.

Asp. Tomasz Łukasik z miejskiej straży pożarnej poinformował, że pali się murowany pustostan. - Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i grupa operacyjna miasta - dodał strażak.

