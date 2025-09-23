„Liczba ludności Polski na koniec lipca spadla poniżej 37,4 mln” - podał GUS.
Według stanu na koniec lipca liczba ludności wynosiła 37,392 mln wobec 37,401 w czerwcu.
Na koniec 2024 roku liczba ludności wyniosła 37,489 mln.
CZYTAJ WIĘCEJ: Łódź, Bydgoszcz i Szczecin. To właśnie te miasta odnotowały największy spadek ludności. Najnowsze dane GUS
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741294-jest-nas-coraz-mniej-nowe-dane-gus-o-liczbie-ludnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.