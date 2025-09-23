Jest nas coraz mniej. Główny Urząd Statystyczny: Liczba ludności Polski na koniec lipca spadła poniżej 37,4 mln

Liczba ludności Polski na koniec lipca spadla poniżej 37,4 mln” - podał GUS.

Według stanu na koniec lipca liczba ludności wynosiła 37,392 mln wobec 37,401 w czerwcu.

Na koniec 2024 roku liczba ludności wyniosła 37,489 mln.

