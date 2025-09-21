Dziś około godz. 12 w lesie w miejscowości Goszcza grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona - poinformowała małopolska policja. Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.
Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu. Powiadomiono inne służby m.in. Żandarmerię Wojskową oraz prokuraturę
— podała na platformie X małopolska policja.
Część zdalnie sterowanego modelu samolotu
W komunikacie wskazano, że po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.
To czwarte miejsce w kraju, w którym dziś odnaleziono części obiektów przypominających drony. Około godz. 9 odkryto je w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim i w miejscowości Biała Góra w pow. białobrzeskim na Mazowszu. Z kolei ok. godz. 10 w miejscowości Sulmice w Lublinie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wiemy, co znaleźli grzybiarze w miejscowości Sulmice! Żandarmeria Wojskowa: „To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741171-znaleziono-kolejny-element-obiektu-przypominajacego-drona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.