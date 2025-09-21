Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że w październiku zostaną wypłacone pierwsze pieniądze dla rolników z Żuław, których pola zostały w lipcu zalane. Druga transza wypłat zaplanowana jest na listopad.
Mamy dwa rodzaje pomocy przygotowane. W październiku chcemy wypłacić pieniądze dla rolników, których pola znalazły się pod wodą i mamy potwierdzenie w postaci zdjęć satelitarnych, map, które jasno wskazywały, że na tych polach była woda. To jest jedna pomoc. Drugą wypłacimy w listopadzie na podstawie szacowania strat, na podstawie protokołów, które zostały już przekazane. Będziemy je w tej chwili sprawdzać
— powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski w Olsztynku, w którym odbywały się dożynki województwa warmińsko-mazurskiego.
Przyznał, że na razie nie jest w stanie wskazać kwoty, jaka trafi do rolników. Dodał, że „będzie to tyle, ile potrzeba, bo pieniądze są zabezpieczone w rezerwie”.
Zalane uprawy zbóż na Żuławach Wiślanych
Na przełomie lipca i sierpnia uprawy zbóż na Żuławach Wiślanych zostały zalane w związku z obfitymi opadami deszczu. Krajewski poinformował, że obszar zalanych pól wynosi 22 tys. ha. Woda wciąż stoi na wielu polach na tym obszarze uniemożliwiając rolnikom skoszenie kukurydzy.
Rolnicy z Żuław podnoszą, że ten obszar, który jest położony poniżej poziomu morza od lat jest zaniedbany. Nie są czyszczone rowy, naprawiane i modernizowane pompy, nie są wymieniane zastawki. To w ich ocenie przysłużyło się w znacznym stopniu ostatniemu zalaniu ich pól.
Krajewski zapytany przez PAP, czy jego resort podejmie jakieś działania zabezpieczające pola przez zalewaniem odpowiedział, że zwrócił się do ministra finansów o zwiększenie o 100 proc. środków na meliorację tj. z 40 mln do 80 mln zł.
Dzisiaj możemy zaproponować zupełnie inne urządzenia na Żuławach do gospodarowania wodą. Uważam, że jeżeli do ministerialnych środków dołożymy samorządowe, to będzie można zabezpieczyć rolników przed tego typu wydarzeniami, że mieliśmy przerwane wały, które zalewają pola
— dodał minister rolnictwa.
Przyznał, że obecnie, gdy „woda nie odpływa, to faktycznie jest problem”.
Konieczność wzmocnienia spółek wodnych
Krajewski zwrócił ponadto uwagę na konieczność wzmocnienia spółek wodnych.
Musimy zabezpieczyć środki, żeby ich dodatkowo wyposażyć w sprzęt, żeby oni mieli możliwość gospodarowania
— dodał.
Minister rolnictwa podczas uroczystości dożynkowych powiedział, że oprócz klęski powodzi rolnikom w tym roku dały się we znaki majowe przymrozki.
W związku z przymrozkami wiosennymi wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o pomoc nadzwyczajną. 26 września będzie to głosowane przez kraje członkowskie. Mam nadzieję, że te kwoty nie ulegną zmianie. Komisja Europejska przyznała 14,8 miliona euro dla Polski na pomoc sadownikom, ogrodnikom, których plantacje ucierpiały na skutek przymrozków. To daje kwotę ponad 60 milionów złotych. Z tego możemy 200 proc. dołożyć z budżetu krajowego, więc około 200 milionów będziemy mogli przekazać dla właśnie tych osób poszkodowanych
— wskazał Krajewski.
tt/PAP
