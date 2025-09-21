Dron znaleziony w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim to dron typu Gerbera, tzw. wabik - poinformował PAP rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula. Rano szczątki bezzałogowca odnalazł grzybiarz.
To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik
— powiedział rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.
Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
O znalezieniu szczątków drona powiadomił policję mężczyzna, który poszedł na grzyby w miejscowości Sulmice w powiecie zamojskim. - Na terenie leśnym, około 1,5 kilometra od najbliższych zabudowań, zauważył szczątki przypominające drona. Policjanci pojechali na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i zabezpieczyli teren - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek.
Badanie znaleziska
O znalezieniu obiektu powiadomiona została Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu, które na miejscu badają znalezisko.
Według nieoficjalnych informacji część drona zatrzymała się na drzewie, część spadła na ziemię.
W nocy z czwartku na piątek Żandarmeria Wojskowa informowała o znalezieniu w miejscowości Choiny w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie szczątków rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona. Stanula mówił wtedy, że najprawdopodobniej są to szczątki rakiety polskiej. - Jest to przedmiotem oględzin i badań – zaznaczył. Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.
W woj. lubelskim szczątki drona lub rakiety znaleziono dotychczas w 12 miejscach.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Grzybiarze znaleźli szczątki obiektów przypominających drony! Żandarmeria Wojskowa podjęła czynności w tej sprawie
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741152-wiemy-co-znalezli-grzybiarze-to-dron-typu-gerbera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.