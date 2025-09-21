Odnaleziono serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w powiecie buskim. Kot wrócił do właścicielki, a policja potwierdziła zakończenie poszukiwań.
Serwal sawannowy, którego od kilku dni poszukiwano w powiecie buskim, został odnaleziony. Jak poinformowała właścicielka, zwierzę wróciło do domu dziś rano i jest już bezpieczne.
Policja w Busku-Zdroju potwierdziła zakończenie akcji.
Właścicielka przekazała nam telefonicznie, że dziś rano odnalazła zaginionego serwala sawannowego. W ostatnich dniach otrzymywaliśmy zgłoszenia o jego obecności w różnych miejscach, ale nie udało się go schwytać. Teraz zwierzę szczęśliwie wróciło do właścicielki
— powiedział PAP asp. szt. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.
Zwierzę uciekło przez uchylone okno
Przypomniał, że zwierzę wydostało się z domu przez uchylone okno dachowe i przez kilka dni przemieszczało się po okolicy. Policjanci apelowali wówczas o ostrożność, prosząc, by nie próbować samodzielnie go łapać.
Właścicielka nabyła kota legalnie z hodowli i – jak wskazuje policja – miała jeszcze czas na jego rejestrację. Jednocześnie prowadzone są czynności wyjaśniające w kierunku możliwego wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń, dotyczącego niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Serwal sawannowy to gatunek dzikiego kota żyjącego w Afryce, zwykle na obszarach sawann porośniętych wysokimi trawami. Jak tłumaczyli eksperci, zwierzę nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla człowieka, jednak może być niebezpieczne w przypadku osaczenia.
To nie pierwsza tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Wcześniej serwala widziano również w leśnictwie Wilków na Dolnym Śląsku. Tamtejsze zwierzę także prawdopodobnie pochodziło z prywatnej hodowli.
Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podobnych zwierząt zawsze informować najbliższą jednostkę lub zadzwonić na numer alarmowy 112.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741145-serwal-sawannowy-odnaleziony-wrocil-do-wlascicielki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.