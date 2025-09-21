Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi - poinformowała na platformie X lubelska policja.
Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice gmina Skierbieszów powiat zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań
— napisała lubelska policja w komunikacie w serwisie X.
Służby zostały powiadomione
Dodano, że policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu oraz powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.
Wcześniej mazowiecka policja poinformowała, że w dziś rano w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim w lesie grzybiarze znaleźli części obiektu przypominającego drona; szczątki podobnego obiektu odnaleziono również w lesie w powiecie białobrzeskim.
Żandarmeria Wojskowa podjęła czynności
Żandarmeria Wojskowa podjęła czynności w sprawie znalezionych w niedzielę niezidentyfikowanych obiektów powietrznych - poinformowała formacja w mediach społecznościowych i na platformie X.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratorów z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów oraz Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prowadzą czynności na miejscach odnalezienia trzech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec, pow. białobrzeski, Wodynie, pow. siedlecki oraz Sulmice, koło Zamościa
— poinformowała w niedzielę na Facebooku ŻW.
Wcześniej policja podała, że rano w niedzielę grzybiarze w tych trzech miejscach odnaleźli szczątki obiektów przypominające części dronów i obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Policja zawiadomiła Żandarmerię i prokuraturę.(
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741144-grzybiarze-znalezli-szczatki-obiektow-przypominajacych-drony
