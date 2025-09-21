Kolejne utrudnienia w Warszawie! Al. Solidarności zostanie tymczasowo zwężona. Od jutra nie będą kursowały tramwaje

Od jutra drogowcy rozpoczną budowę drogi dla rowerów w alei „Solidarności”. Ulica zostanie zwężona, nie będą nią też kursowały tramwaje. „Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26 i uzupełniające tramwajowe 70 i 73” - poinformował ZTM.

Stołeczny ratusz przekazał, że od jutra drogowcy będą pracowali na skrzyżowaniu z Żelazną. Ulice zostaną zwężone, a przez tydzień tramwaje nie będą kursowały pomiędzy przystankami Kino Femina i Okopowa.

Do końca tego roku aleja „Solidarności” i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową.

Roboty na wolskim odcinku alei „Solidarności” obejmą także przebudowę przystanków tramwajowego i autobusowego w kierunku Kercelaka. Oba zostaną wybudowane w nowych lokalizacjach, za skrzyżowaniem z ulicą Żelazną.

Priorytetem projektantów było poszerzenie popularnego przystanku tramwajowego i ułatwienie przesiadek między tramwajami i autobusami. Bliżej do komunikacji miejskiej będą też mieli mieszkańcy pobliskich bloków

— zaznaczył ratusz.

Drogowcy zwężą aleję „Solidarności”

Jutro po północy drogowcy tymczasowo zwężą aleję „Solidarności” przed wolskim ratuszem do jednego pasa. Bliżej skrzyżowania z Żelazną będą dwa pasy: z jednego kierowcy skręcą w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Za Żelazną, do zjazdu w ulicę Leszno, ponownie będzie jeden pas.

Na jezdni w stronę placu Bankowego będą dwa pasy. Z obu będzie można jechać prosto, a z prawego również skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Prawy, czyli buspas, będzie w czasie prac dostępny dla wszystkich kierowców.

Zmieni się także ruch na ulicy Żelaznej. Po obu stronach skrzyżowania jezdnia będzie węższa. Od strony Nowolipia kierowcy nie skręcą w aleję „Solidarności” w lewo. Mogą pojechać Żytnią i Okopową do Kercelaka.

Przystanek dla autobusów linii 157 w stronę Gwiaździstej zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z aleją „Solidarności”.

Czasowy zakaz parkowania

Przy skrzyżowaniu staną znaki informujące o czasowym zakazie parkowania. Tak będzie do niedzieli, 28 września, do końca dnia.

Od 22 do 28 września tramwaje nie będą jeździły Aleją „Solidarności” – między ulicą Okopową a Aleją Jana Pawła II.

Na torach nie pojawią się tramwaje linii 13, 23 i 66 a trasy zmienią linie 20, 26 i 68. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26 i uzupełniające tramwajowe 70 i 73

— poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Kursowanie tramwajów linii 13, 23 i 66 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 20 nie pojadą Aleją „Solidarności” z Boernerowa na Pragę (do pętli Żerań FSO), tylko ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski.

Trasa linii 25 zostanie wydłużona do Nowego Bemowa – kursy nie będą się kończyły na Placu Starynkiewicza; tramwaje pojadą dalej Alejami Jerozolimskimi, przez plac Zawiszy, Towarową, Okopową, Aleją „Solidarności”, Wolską, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich. Dłuższą trasę będą także miały 68 – dojadą do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek trasy ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II.

Autobusy linii zastępczej Z26

Aleją „Solidarności” będą kursowały autobusy linii zastępczej Z26 – między placem Bankowym (kraniec przy ulicy Bielańskiej) a skrzyżowaniem ulicy Wolskiej i Młynarskiej (kraniec przy Zajezdni Wola). W stronę Woli i Bielańskiej pojadą przez plac Teatralny do Alei „Solidarności”; natomiast w kierunku Śródmieścia z Wolskiej skręcą w Młynarską, następnie Leszno, Okopową i Aleję „Solidarności”.

Na tory wyjadą tramwaje dwóch linii uzupełniających – 70 i 73. „Siedemdziesiątka” zastąpi na części trasy „dwudziestkę”, a 73 – linie 13 i 23.

Linia 70 pojedzie trasą: Żerań FSO, Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, Aleja „Solidarności”, Aleja Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Mickiewicza do pętli Marymont-Potok.

Linia 73 pojedzie z Czynszowej ulicami: Stalowa, 11 Listopada, Targową, Aleją „Solidarności”, Aleją Jana Pawła II, Broniewskiego do pętli Piaski.

