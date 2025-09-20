Wydział ds. wojskowych neo-Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przy wsparciu policji i żandarmerii wojskowej prowadzi czynności na polu pod Korszami w woj. warmińsko-mazurskim. Właściciel pola odkrył na podmokłym terenie drona, prawdopodobnie jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały do Polski – poinformowała PAP policja i prokuratura.
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował PAP, że drona odnalazł ok. godz. 14 właściciel pola.
Znajdował się on ok. 50 m od zabudowań właścicieli terenu
— dodał Markowski.
CZYTAJ TAKŻE: Wysłannik Trumpa: Drony nad Polską to nie był przypadek. To był test, by sprawdzić, jak zachowa się Zachód. Musimy na to odpowiedzieć
Co wiadomo?
Rzecznik prasowy neo-Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował PAP, że jest to dron styropianowy.
Jego stan wskazuje na to, że przeleżał kilka dni na polu. Na ten moment sądzimy, że jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały na terytorium Polski
— podał Brodowski.
Dodał, że na miejscu pracują prokuratorzy z VIII wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, którzy przekażą zebrane w tej sprawie materiały Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, która wyjaśnia tę sprawę.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Telewizja wPolsce24 ujawnia nowe informacje ws. drona Wyrykach. Reporter dotarł do szczątków pozostałych po neutralizacji
Noc dronów
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
CZYTAJ TAKŻE: Szłapka ubolewał nad dezinformacją w sprawie dronów w Polsce. Szkoda tylko, że to rząd siał największą. „Dał Putinowi argument”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741102-ostatni-rosyjski-dron-zostal-odnaleziony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.