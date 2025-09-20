Tragedia w okolicach posterunku w Baligrodzie! Nie żyje młody policjant. Według nieoficjalnych informacji popełnił samobójstwo

W Baligrodzie doszło do tajemniczej śmierci młodego policjanta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zastrzelił się on z broni palnej.

Do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie posterunku policji w Baligrodze w województwie podkarpackim.

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora. Szczegółowe informacje dotyczące tego zdarzenia pozostają w gestii prokuratury

— wskazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podinsp. Ewelina Wrona w rozmowie z portalem wBieszczady.pl.

Trwa śledztwo

Policja nie chce jednak szerzej komentować tej sprawy.

Portal wyjaśnił, że śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.

