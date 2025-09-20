W Baligrodzie doszło do tajemniczej śmierci młodego policjanta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zastrzelił się on z broni palnej.
Do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie posterunku policji w Baligrodze w województwie podkarpackim.
Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora. Szczegółowe informacje dotyczące tego zdarzenia pozostają w gestii prokuratury
— wskazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podinsp. Ewelina Wrona w rozmowie z portalem wBieszczady.pl.
Trwa śledztwo
Policja nie chce jednak szerzej komentować tej sprawy.
Portal wyjaśnił, że śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.
as/wBieszczady.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/741072-tragedia-w-okolicach-posterunku-nie-zyje-mlody-policjant
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.