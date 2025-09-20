Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę! "DORSZ uruchomił wszystkie dostępne siły"

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Po około półtorej godziny DORSZ podało, że operowanie lotnictwa już się zakończyło.

O rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w reakcji na aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie, opublikowanym na portalu X.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

— dodano.

Jak podkreślono, podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Nasze działania miały charakter prewencyjny”

Po upływie około półtorej godziny DORSZ podało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej

— poinformowało DORSZ.

Nasze działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

— podano.

