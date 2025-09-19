Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, po wcześniejszym pościgu, zatrzymali 15-latka, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 90 km/h. Nastolatek wiózł na jednośladzie rówieśniczkę.
Funkcjonariusze wczoraj wieczorem zauważyli nastolatka, który wiózł na hulajnodze elektrycznej drugą osobę. Jadąc wzdłuż przejścia dla pieszych, nie zareagowali na sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. Nastolatek przyspieszył i próbował uciec.
W trakcie szaleńczego manewru wjechał wprost pod nogi grupy pieszych, którzy musieli ratować się zejściem z chodnika. Ostatecznie ucieczka zakończyła się fiaskiem – policjanci w podjętym pościgu zatrzymali nastolatka
— poinformowała w komunikacie prasowym Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
15-latek nie miał wymaganych uprawnień
15-latek, który prowadził hulajnogę, jest mieszkańcem Koszalina. Podobnie jak jego rówieśniczka, nie miał wymaganych uprawnień.
Podczas sprawdzenia hulajnogi funkcjonariusze ujawnili, że jej maksymalna prędkość wynosi 90 km/h. To niemal tyle, ile samochód jadący drogą krajową
— dodano w komunikacie.
Nastolatek dopuścił się szeregu wykroczeń, m.in. zignorował sygnały do zatrzymania się, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, wiózł pasażerkę w sposób niedozwolony, kierował pojazdem mechanicznym bez uprawnień, stwarzał realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego. Sąd rodzinny ma prawo zastosować wobec niego środki wychowawcze.
Policja zaapelowała do rodziców, by interesowali się tym, jak i czym jeżdżą ich dzieci. Przypomina też, że hulajnogi mają jasno określone przepisy – mogą jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość maksymalna nie powinna przekraczać 20 km/h.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740994-poscig-za-nastolatkami-na-hulajnodze-pedzili-90-kmh
