Szczątki najprawdopodobniej polskiej rakiety odnaleziono w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie – poinformowała rano Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracują służby.
Szczątki rakiety spadły na pole, teren niezamieszkany, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało
— powiedział PAP rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.
O poszukiwaniach szczątków rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona w Choinach (gm. Rybczewice, pow. świdnicki, woj. lubelskie) ŻW informowała w nocy z czwartku na piątek.
Mjr Stanula przekazał w piątek rano, że szczątki na miejscu upadku rakiety zbiera Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału ŻW w Lublinie. Żandarmerię wspierają m.in. pirotechnicy z lubelskiej policji. Prowadzone są oględziny i czynności procesowe. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.
Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki rakiety, najprawdopodobniej polskiej. Jest to przedmiotem oględzin i badań
— powiedział rzecznik lubelskiej ŻW.
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
