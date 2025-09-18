„W nocy Straż Graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Jeżeli będziemy mieli informacje od służb, że wszystko staje się bezpieczne, otworzymy granicę z Białorusią” – przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pytany był podczas konferencji w Lubaniu (Dolnośląskie), kiedy można spodziewać się otwarcia przejść granicznych z Białorusią.
Przypomniał, że wprowadzając zamknięcie tej granicy, mówiono jasno, że nie jest ona zamknięta na czas trwania manewrów Zapad, ale w związku z nimi. Jak dodał, granica będzie otwarta wtedy, gdy będzie stuprocentowa pewność, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo i prowokacje.
Dziś w nocy Straż Graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informacje od służb, że wszystko staje się bezpieczne, wtedy tę granicę otworzymy
— podkreślił Kierwiński.
Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej
Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z 11 na 12 września na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z uwagi na organizowane w dniach 12-16 września rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Według treści rozporządzenia zamknięcie obowiązuje do odwołania.
Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązuje w obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.
W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. W nocy z 11 na 12 września zamknięto dwa dotychczas otwarte przejścia graniczne: na DK2 w Terespolu (ruch osobowy) oraz na DK68 w Kukurykach (ruch towarowy). Oba są w woj. lubelskim.
Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.
tt/PAP
