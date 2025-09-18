Cyberprzestępcy podszywają się pod administratorów komunikatora Signal, by uzyskać dostęp do konta użytkownika - ostrzegają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Apelują o zgłaszanie podejrzanych wiadomości i zablokowanie konta, z którego przyszły.
Dziś na platformie X Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przestrzegły o ujawnionych w ostatnim czasie incydentach związanych z atakami typu phishing na użytkowników aplikacji Signal. Phishing polega na podszywaniu się np. pod instytucję, by oszukać ofiarę i wyłudzić od niej informacje lub dane (np. karty kredytowej).
Jak podszywają się oszuści?
W tym przypadku - jak podano - oszuści podszywają się pod konta „Signal Support”, „Signal Notification” oraz „Zespół Signal”.
W spreparowanym komunikacie informują odbiorcę o naruszeniu bezpieczeństwa i próbują wyłudzić 6-znakowy kod autoryzacyjny przesyłany przez SMS, celem dowiązania własnego urządzenia do konta Signal atakowanej osoby i czytania wiadomości z jej komunikatora
— ostrzegają Wojska.
Uważaj na fałszywy alert!
Mechanizm ataku polega na fałszywym alercie, czyli wiadomości z komunikatora Signal z fałszywego konta. Atakujący grozi blokadą konta i ostrzega przed utratą dostępu, by ostatecznie wyłudzić kod SMS lub zachęcić do kliknięcia link prowadzący do fałszywej strony logowanie. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni apelują o zgłoszenie wiadomości i zablokowanie konta, z którego przyszła.
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) rekomenduje, by użytkownicy wdrożyli bezpieczną konfigurację komunikatora i weryfikowali aktualnie podłączone urządzenia w aplikacji, co można zrobić z poziomu ustawień.
Przypominamy, że zagrożenia związane z atakami phishingowymi na komunikatory nie dotyczą tylko aplikacji Signal. Przedstawiony w komunikacie mechanizm ataku może potencjalnie dotyczyć także innych komunikatorów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności
— przestrzega DKWOC.
