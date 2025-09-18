Marcelina Zawisza bije na alarm: Znika ostatnia porodówka w Bieszczadach! Kobiety do porodu jeździć będą musiały nawet 100 km!

Znika ostatnia porodówka w Bieszczadach! Za chwilę rusza sesja rady powiatu, która ma w planie wygaszenie działającej w Lesku porodówki. Skutki są proste do przewidzenia. Kobiety z powiatu bieszczadzkiego do porodu jeździć będą musiały nawet 100 km!” - alarmuje Marcelina Zawisza z partii Razem.

Pamiętamy obietnice z lipca: minister Leszczyna zaklinała się, że znajdzie rozwiązanie sytuacji leskiego szpitala. Pani minister zapewniała, że porodówka ruszy pierwszego września. No i mamy drugą połowę września, rząd Platformy Obywatelskiej rozwiązania nie przedstawił, a kolejny szpital gasi światło na oddziale ginekologiczno-położniczym

— wskazała Marcelina Zawisza.

Zapowiedziała, że na godz. 10.00 zaplanowana jest konferencja prasowa w tej sprawie z pracownicami szpitala.

A po konferencji wchodzimy do Ministerstwa z interwencją

— napisała.

Znika ostatnia porodówka w powiecie”

Zaznaczyła, że „ta sprawa ciągnie się od wielu miesięcy”.

Nie jest to zresztą pierwsza zamknięta porodówka w tym regionie. Jak na obrazku można prześledzić, jak polityka nic nierobienia zwija ochronę zdrowia na terenach z dala od wielkich miast. Gdy znikała porodówka w Ustrzykach Dolnych, mówiono, że przecież jest porodówka w Sanoku. Gdy Sanok zamknął oddział — kobiety miały jeździć do Leska. Teraz znika ostatnia porodówka w powiecie, kobiety zaś znów mają dojeżdżać dalej. Minister Leszczyna kilka miesięcy temu posunęła się do fantazji o porodach w karetce

— zauważyła Marcelina Zawisza.

Problem dostępu do ochrony zdrowia na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia będzie wracał, nie tylko przy porodówkach. Reforma w trybie „zostaw to, może samo odpadnie” zawsze kończyć się będzie cięciami. Bo powiaty, zwłaszcza te biedniejsze nie są w stanie w systemie nastawionym na masowe świadczenia zabezpieczać zdrowia mieszkanek i mieszkańców w mniejszych szpitalach. Dyrektorzy szpitali mówią o tym od lat — Lesko w Bieszczadach to nie jest Trójmiasto, gdzie reorganizacja oznacza dojazd na inną ulicę regularnie kursującym autobusem lub tramwajem. Tereny górskie i przygraniczne, wykluczone transportowo, mają zupełnie inną sytuację

— podkreśliła.

Marcelina Zawisza napisała też, że „polska konstytucja nie uzależnia dostępu do ochrony zdrowia od kodu pocztowego, i jak zawsze — będę o tym do znudzenia przypominać rządzącym”.

Zwłaszcza gdy łamią dane ludziom obietnice

— dodała.

Jesteśmy w Ministerstwie Zdrowia. Nie ma ŻADNEGO ministra. Pani minister nie połączy się nawet online. Co tam, że była obietnica pomocy! W tym czasie trwa sesja rady powiatu, która ma wygasić porodówkę. Donaldzie Tusku okłamaliście mieszkańców Bieszczad!

— podkreśliła Marcelina Zawisza w kolejnym wpisie.

tt/X

