R.I.P.

Nie żyje podpułkownik Konrad Barnaś. Był szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych. Miał 45 lat

Sprawdź znicz / autor: Fratria
Nie żyje podpułkownik Konrad Barnaś, szef sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Wojskowy zmarł 12 września. Miał 45 lat.

Uroczystości pogrzebowe podpułkownika Konrada Barnasia odbędą się 19 września o godzinie 14:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.

Wcześniej o godzinie 13:30 rozpocznie się modlitwa różańcowa.

Po Mszy Świętej zmarły zostanie odprowadzony na Nowy Cmentarz Parafialny w Czarnej.

Szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu

Szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W 2011 roku pełnił służbę w Islamskiej Republice Afganistanu jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych. Spadochroniarz

— napisano w nekrologu.

