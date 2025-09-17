Nie żyje podpułkownik Konrad Barnaś, szef sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Wojskowy zmarł 12 września. Miał 45 lat.
Uroczystości pogrzebowe podpułkownika Konrada Barnasia odbędą się 19 września o godzinie 14:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.
Wcześniej o godzinie 13:30 rozpocznie się modlitwa różańcowa.
Po Mszy Świętej zmarły zostanie odprowadzony na Nowy Cmentarz Parafialny w Czarnej.
Szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W 2011 roku pełnił służbę w Islamskiej Republice Afganistanu jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych. Spadochroniarz
— napisano w nekrologu.
