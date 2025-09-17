Generał Dariusz Wroński podkreślił, że nie ma wątpliwości co do tego, że to, co uderzyło w dom w Wyrykach, to nie był żaden dron. Wojskowy na antenie Telewizji wPolsce24 dokonał analizy szczątków, które wcześniej na nagraniu ujawniły nasze media.
Generał Wroński został zapytany o to, czy wie, co stało się nad domem w Wyrykach.
Samo postawienie takiego pytania już rodzi różne wersje, warianty, można rzec by nawet spekulacje, ale coraz więcej informacji napływa, czy pojawiają się zewsząd, łącznie z tym że ujawnione zostały czy pokazane zdjęcia fragmentów, czy to rakiety, obiektu, który sobie za chwilę rozbierzemy na czynniki pierwsze, bo dokonałem pewnej analizy każdej wręcz części
— powiedział, komentując ustalenia przekazane przez Telewizję wPolsce24.
Można znaleźć w sieci kilka przypadków, gdzie właśnie na podobnej zasadzie analizowano części z rakiety AIM-120 różnych wersji, na przykład w Indiach, które były odpalane do obiektów naziemnych, a część do powietrze-powietrze
— wskazał.
To na 100% nie są elementy od żadnego bezpilotowca ani żadnego obiektu latającego
— podkreślił.
Przypominamy, że reporter Telewizji wPolsce24 dotarł do szczątków pozostałych neutralizacji tego, co uderzyło w dom w Wyrykach.
