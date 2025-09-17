„Kolejny dron został znaleziony w woj. lubelskim, tym razem w okolicach miejscowości Stanisławka w gminie Sitno” – potwierdziła PAP zamojska policja. To 18. miejsce odnalezienia obiektu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę w ubiegłym tygodniu.
Podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu poinformowała PAP, że dziś tuż przed godz. 11 funkcjonariusze otrzymali od mieszkańca zgłoszenie o znalezieniu drona w kompleksie leśnym, w dalszej odległości od zabudowań w okolicach miejscowości Stanisławka w gminie Sitno.
Patrol policji potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Powiadomiliśmy również Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności
— powiedziała policjantka.
Dron wykonany jest głównie ze styropianu
Pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM, które podało, że znaleziony dron wykonany jest głównie ze styropianu.
Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych. 11 z 18 obiektów znaleziono w województwie lubelskim.
W sumie dotychczas fragmenty dronów wykryto w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i świętokrzyskim.
W nocy z 9 na 10 września co najmniej kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony mogące stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.
