Niemal 94 proc. Polaków ufa polskiemu wojsku – wynika z badania IBRiS dla PAP. Wysoki wynik zanotowało również NATO, które cieszy się zaufaniem trzech czwartych badanych. Rośnie za to nieufność do Unii Europejskiej.
Sondaż pokazał, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, notując we wrześniu 2025 r. 93,9 proc. pozytywnych wskazań. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.
Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że „zdecydowanie ufa” armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie „raczej nie ufam” i „zdecydowanie nie ufam”) pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.
Z badania wynika, że również NATO umacnia swoją pozycję w oczach Polaków, ciesząc się zaufaniem na poziomie 75,7 proc. Jest to wzrost o 1,7 p.p. od października 2024 r. Pomimo wahań w przeszłości – od 60,7 proc. w 2016 roku do 81,9 proc. w 2022 roku - NATO utrzymuje wysoki poziom poparcia, będąc postrzegane jako kluczowy element bezpieczeństwa narodowego.
Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak bieżąca sytuacja geopolityczna redefiniuje hierarchię zaufania w Polsce. W obliczu zagrożenia militarnego za wschodnią granicą społeczeństwo naturalnie zwraca się w stronę instytucji, które są postrzegane jako fundamentalne dla obronności. Wojsko i NATO biją rekordy, ponieważ w oczach Polaków stanowią oparcie i gwarancję bezpieczeństwa
— ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.
Spadek poziomu zaufania do Unii
Badanie pokazało, że w przeciwieństwie do rosnącego zaufania do instytucji obronnych Unia Europejska odnotowuje jego spadek. Poziom zaufania do UE spadł o 4,4 p.p. w ciągu ostatniego roku, z 54,7 proc. w październiku 2024 r. do 50,3 proc. we wrześniu 2025 r.
Analiza szczegółowych danych wskazuje na duży wzrost nieufności. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 p.p., osiągając we wrześniu 2025 r. 43,8 proc. To najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. W szczególności odsetek osób, które „raczej nie ufają”, wzrósł z 14,3 proc. do 23,4 proc.
Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola – postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna – traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań. Rośnie polaryzacja i brak zaufania, co pokazuje, że Polacy krytyczniej oceniają tę instytucję w kontekście aktualnych potrzeb
— dodał Smogorzewski.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.
mly/PAP
