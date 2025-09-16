pilne

Potężny pożar hali produkcyjnej w Czeladzi! Apel burmistrza: "Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie"

Liczne jednostki straży pożarnej zostały wieczorem wezwane do pożaru hali produkcyjnej w dzielnicy Czeladzi, Piaskach - poinformował burmistrz tego miasta Zbigniew Szaleniec. Zaapelował do mieszkańców okolicy o zamykanie okien. Według doniesień lokalnych mediów, w pożarze nikt nie ucierpiał.

Jak przekazał PAP rzecznik komendy powiatowej PSP w Będzinie mł. asp. Paweł Wolny, do wieczornego pożaru hali firmy produkującej pompy ciepła zadysponowano 28 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnej, łącznie ok. 80 ratowników.

To firma produkcyjna zajmująca się produkcją pomp ciepła. Orientacyjne wymiary hali produkcyjnej to 65 metrów na 15 metrów, z czego wydzielona jest część administracyjna, ok. 8 metrów na 15 metrów, wobec której trwają działania, aby pożar się na nią nie rozprzestrzenił

— powiedział PAP Wolny.

Zaznaczył, że nie powstało zagrożenie przeniesienia się ognia na inne budynki w okolicy, w tym mieszkalne.

Natomiast zalecamy przy takich działaniach zalecamy niezbliżanie się do terenu objętego działaniami

— zastrzegł strażak.

Zamykajcie okna”

Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna

— napisał wieczorem na swoim facebookowym profilu burmistrz miasta.

Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar

— dodał Zbigniew Szaleniec.

Apel do mieszkańców

We wtorek wieczorem przed pożarem przestrzegła też czeladzka straż miejska.

Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji

— napisała na profilu miasta w portalu X.

