Liczne jednostki straży pożarnej zostały wieczorem wezwane do pożaru hali produkcyjnej w dzielnicy Czeladzi, Piaskach - poinformował burmistrz tego miasta Zbigniew Szaleniec. Zaapelował do mieszkańców okolicy o zamykanie okien. Według doniesień lokalnych mediów, w pożarze nikt nie ucierpiał.
Jak przekazał PAP rzecznik komendy powiatowej PSP w Będzinie mł. asp. Paweł Wolny, do wieczornego pożaru hali firmy produkującej pompy ciepła zadysponowano 28 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnej, łącznie ok. 80 ratowników.
To firma produkcyjna zajmująca się produkcją pomp ciepła. Orientacyjne wymiary hali produkcyjnej to 65 metrów na 15 metrów, z czego wydzielona jest część administracyjna, ok. 8 metrów na 15 metrów, wobec której trwają działania, aby pożar się na nią nie rozprzestrzenił
— powiedział PAP Wolny.
Zaznaczył, że nie powstało zagrożenie przeniesienia się ognia na inne budynki w okolicy, w tym mieszkalne.
Natomiast zalecamy przy takich działaniach zalecamy niezbliżanie się do terenu objętego działaniami
— zastrzegł strażak.
„Zamykajcie okna”
Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna
— napisał wieczorem na swoim facebookowym profilu burmistrz miasta.
Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar
— dodał Zbigniew Szaleniec.
Apel do mieszkańców
We wtorek wieczorem przed pożarem przestrzegła też czeladzka straż miejska.
Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji
— napisała na profilu miasta w portalu X.
