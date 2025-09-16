Na terenie parku w pobliżu Sejmu funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej znaleźli model samolotu-zabawki. Został sprawdzony pod kątem zagrożenia pirotechnicznego i zabezpieczony do celów dalszego postępowania - poinformowało dziś po południu sejmowe Biuro Obsługi Medialnej.
W komunikacie na stronie Sejmu poinformowano, że we wtorek w godzinach porannych funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej dostrzegli leżący na tyłach Senatu, na terenie parku poza terenem kompleksu parlamentarnego, „bezzałogowy obiekt latający typu modelarskiego”.
Ze zdjęć, które pojawiły się w internecie wynika, że obiekt ten to model samolotu-zabawki.
Zabawka została zabezpieczona
Biuro Obsługi Medialnej podkreśliło, że model samolotu nie wleciał „w strefę nad parlamentem”.
Niezwłocznie zostały powiadomione właściwe służby. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej wraz z policją zabezpieczyli teren oraz sprawdzili znaleziony obiekt pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Po stwierdzeniu braku zagrożenia obiekt został zabezpieczony do celów dalszego postępowania
— czytamy w komunikacie.
