„Dron, który w poniedziałkowy wieczór latał nad Belwederem, został ściągnięty, a osoby, które nim sterowały, przesłuchane” - poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Wczoraj zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.
Obecnie służby biorą pod uwagę każdy możliwy scenariusz zdarzeń. Wiceminister Duszczyk nie wyklucza, że mógł być to przypadek
Zatrzymane osoby mogły chcieć sobie polatać, ale mogły też nagrywać reakcje funkcjonariuszy SOP. To wyjaśni postępowanie służb i prokuratora
— mówił w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
Dron latał na terenach, na których nie powinien. Został ściągnięty. Zatrzymano również te osoby, które sterowały tym dronem. (…) Te osoby zostały przesłuchane w nocy. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych procedur. Dla mnie bardzo dobrą informacją jest to, że to bardzo szybko zadziałało: pojawił się dron i w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu został zneutralizowany, a osoby zatrzymane. Państwo zadziałało ponownie
— powiedział Duszczyk. Podkreślił, że w Belwederze i najbliższych okolicach mieszkają i przebywają najważniejsze osoby w państwie, więc miejsce to musi być pod specjalnym nadzorem.
Atak dronów
W ubiegłym tygodniu, w nocy z 9 na 10 września do Polski wtargnęło ok dwudziestu rosyjskich dronów bojowych. Kilka z nich zostało zestrzelonych przez lotnictwo, a niektórym udało się dolecieć do Polski centralnej, gdzie spadły. Pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
Po ostatnim incydencie, m.in. Czechy i Holandia zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego, a m.in. w Norwegii oraz Wielkiej Brytanii, wezwani do tamtejszych ministerstw spraw zagranicznych zostali ambasadorowie Federacji Rosyjskiej.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740646-policja-przesluchala-bialorusinow-ktorzy-sterowali-dronem
