Aż 90 proc. osób, które wzięły udział w sondzie Radia ZET, w odpowiedzi na pytanie: „Czy wiemy jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych?”, odpowiedziało przecząco. Jedynie 10 proc. osób wie, co zrobić w takiej sytuacji. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że na początku przyszłego roku do każdego domu trafi przygotowany przez ministerstwo poradnik bezpieczeństwa. Dodał, że zostanie wydrukowany w 13 mln egzemplarzy. Aktualnie jest dostępny w wersji elektronicznej.
Alert dla lubelskich powiatów
W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało do mieszkańców kilku powiatów woj. lubelskiego alert w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza, apelując o szczególną ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.
Wcześniej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę na portalu X, że do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki i włodawski (województwo lubelskie) został przesłany alert RCB o następującej treści: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Burmistrz Świdnika Marcin Dmowski i prezydent Chełma Jakub Banaszek zakomunikowali w mediach społecznościowych, że w związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych. Poprosili mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów RCB.
Alert wzbudził panikę wśród części mieszkańców, ale część pozostała obojętna.
Na pewno należy zachować szczególną ostrożność. Mieszkańcy dostali też alert RCB o zagrożeniu z powietrza. Nie chodziło o to, aby mieszkańcy udawali się do jakichś schronów, których zresztą nie ma, ale żeby po prostu byli czujni na zagrożenie i czekali na dodatkowe informacje
— powiedział burmistrz Świdnika Marcin Dmowski w rozmowie z Wirtualną Polską.
MON i MSWiA szykuje „Poradnik bezpieczeństwa”
Tego, jak należy zachować się w przypadku ewentualnego niebezpieczeństwa Polacy mają się dowiedzieć z „Poradnika bezpieczeństwa”, który został zaprezentowany przez szefów MON i MSWiA w sierpniu, a który ma trafić do polskich domów na początku przyszłego roku.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński, zapytany przez Super Express, kiedy wersja papierowa trafi do wszystkich gospodarstw domowych w kraju, powiedział, że podręcznik „aktualnie drukowany jest w 13 milionach egzemplarzy”.
Myślę, że na początku przyszłego roku w każdym domu taka broszura będzie dostępna
— zapowiedział minister Kierwiński. Zachęcił, aby pobierać podręcznik ze stron internetowych.
W publikacji są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jak czytamy, w Polsce mamy dwa rodzaje sygnałów alarmowych: ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty oraz odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.
Jeśli przebywasz w miejscu, w którym pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia, nie zwlekaj z ewakuacją. Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń. Informacje będziesz dostawać na bieżąco ze stron rządowych, alertów RCB, RSO i mediów
— przypominają autorzy poradnika.
Ważne jest, by każdy w domu miał przygotowany plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć: woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji, dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie), gotówka w różnych nominałach, latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie, żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (np. batony energetyczne, suszone owoce, bakalie), ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna, scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane, ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna oraz alternatywna łączność (np. walkie-talkie).
Szef MSWiA zapytany o schrony dla ludności cywilnej powiedział, że „rząd musiał najpierw przygotować stosowną ustawę, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku”.
Od tego czasu trwają intensywne prace dotyczące przejrzenia wszelkich miejsc docelowego ukrycia. Robi to straż pożarna. To są kwestie dokładnej analizy
— mówił Kierwiński.
Przypomniał, że w tym roku 5 mld zł zostanie wydanych na kwestie wzmocnienia obronności. Wspomniał, że trwają uzupełnienia takich niezbędnych kwestii, jak np. komunikacja specjalna z niemal wszystkimi powiatami, kwestie wyposażenia każdej gminy i powiatu w niezbędne akcesoria, agregaty.
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakłada m.in. przegląd i sprawdzenie obiektów, które potencjalnie spełniają warunki i mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych. W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Remontowane będą m.in. schrony pod szkołami, tzw. tysiąclatkami.
Na realizację zadań każdego roku ma być przeznaczone co najmniej 0,3 proc. PKB. W 2025 r. to ponad 16,7 mld zł, z czego ponad 5,1 mld zł to dodatkowe środki na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.
Środki na ten rok przyznano już poszczególnym województwom. Jak podało MSWiA, najwięcej, bo ponad 520 mln zł, trafi do województwa śląskiego, a ponad 450 mln zł do województwa mazowieckiego; dodatkowo ponad 210 mln zł trafi do Warszawy.
Dodatkowo MSWiA ma do dyspozycji blisko 490 mln zł na rozwój łączności państwowej, przygotowanie Korpusu Obrony Cywilnej, wydanie „Poradnika bezpieczeństwa” i związane z nim działania edukacyjne.
