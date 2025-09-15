SONDAŻ

SONDAŻ. Ciekawe wyniki! Zdecydowana większość Polaków uważa, że sojusznicy pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę

67 proc. ankietowanych uważa, że sojusznicy (np. USA, Niemcy , Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę; przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Badanym zadano pytanie: czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę.

Odpowiedź twierdząca

Na tak postawione pytanie 67 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a 33 proc. wybrało odpowiedź „nie”.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

mly/PAP

