67 proc. ankietowanych uważa, że sojusznicy (np. USA, Niemcy , Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę; przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Badanym zadano pytanie: czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę.
Odpowiedź twierdząca
Na tak postawione pytanie 67 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a 33 proc. wybrało odpowiedź „nie”.
Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.
mly/PAP
