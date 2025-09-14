Ministerstwo obrony Czech poinformowało w serwisie X, że trzy śmigłowce z czeskiej jednostki operacji specjalnych, które mają zwalczać drony, są już w Polsce. Do miejsca ostatecznego stacjonowania powinny dotrzeć w najbliższych godzinach.
We wpisie zapowiedziano, że czescy piloci zaczną chronić polskie niebo w najbliższym czasie. Maszynom Mi-171Sz z jednostki operacji specjalnych ma towarzyszyć do 150 żołnierzy. Mogą operować w Polsce do trzech miesięcy.
Wsparcie dla Polski i wschodniej flanki NATO
Minister obrony Jana Czernochova podkreśliła, występując w południe w jednym z programów czeskiej telewizji publicznej, że pomoc dla Polski jest realizowana zgodnie z ubiegłoroczną decyzją parlamentu, który zezwolił na wzmacnianie przez czeską armię krajów wschodniej flanki NATO w 2025 i 2026 r. Czescy żołnierze działają na mocy tego mandatu na Litwie, Słowacji i Łotwie.
Decyzja o wysłaniu do Polski trzech śmigłowców zapadła w Pradze jeszcze przed rozpoczęciem przez Sojusz Północnoatlantycki operacji Wschodnia Straż, ale wpisuje się w tę misję NATO - mówili czescy politycy.
Zwracali uwagę, że gdyby było dalsze zapotrzebowanie na sprzęt i żołnierzy z Czech, to mogą pojawić się przeszkody. Na początku października zostaną wyłonieni nowi posłowie, a bez zgody parlamentu armia nie może działać za granicą.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył ostatnio, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.
CZYTAJ TAKŻE:
— NATO uruchamia Wschodnią Straż w reakcji na rosyjski atak dronowy! Rutte: W działania będą zaangażowane m.in. Dania i Francja
— Bundeswehra w polskiej przestrzeni powietrznej. „Dwie pary myśliwców pełnią swoją misję przez 24 godziny na dobę”
— Wielka Brytania może wzmocnić polską obronę powietrzną. „Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele”
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740542-obrona-polskiego-nieba-czeskie-smiglowce-juz-przybyly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.