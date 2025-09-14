Samolot Enter Air lecący z Antalyi podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport wypadł z pasa. Trwa ewakuacja pasażerów. Lotnisko wstrzymało przyloty i odloty.
Do zdarzenia doszło dziś około godz. 14. Jak wynika z informacji przedstawicieli portu w podkrakowskich Balicach, samolot polskich linii czarterowych Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni.
Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP nikomu nic się nie stało.
Rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek przekazała, że operacje lotnicze zostały wstrzymane na ok. 2 godziny. Rejsy z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach.
Ewakuacja
Prawie 200 osób podróżujących samolotem Enter Air z Antalyi, który podczas lądowania w Krakowie wypadł z pasa, zostało bezpiecznie ewakuowanych do terminalu. Wszystkie odloty i lądowania zostały wstrzymane do godz. 18.
Samolotem podróżowało około 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego.
Ze wstępnych informacji, które mamy, nikomu nic poważnego się nie stało
— podkreśliła przedstawicielka portu.
Na miejscu działała m.in. lotniskowa straż pożarna.
Lotnisko wstrzymało odloty i lądowania. Według najnowszych informacji, operacje będą wstrzymane do godz. 18.
