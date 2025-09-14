ZDJĘCIA

Niebezpieczna sytuacja w Krakowie. Samolot Enter Air z Antalyi wypadł z pasa podczas lądowania na Balicach. Ewakuowano blisko 200 pasażerów

Lotnisko w Krakowie / autor: Fratria/X
Samolot Enter Air lecący z Antalyi podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport wypadł z pasa. Trwa ewakuacja pasażerów. Lotnisko wstrzymało przyloty i odloty.

Do zdarzenia doszło dziś około godz. 14. Jak wynika z informacji przedstawicieli portu w podkrakowskich Balicach, samolot polskich linii czarterowych Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP nikomu nic się nie stało.

Rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek przekazała, że operacje lotnicze zostały wstrzymane na ok. 2 godziny. Rejsy z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach.

Ewakuacja

Prawie 200 osób podróżujących samolotem Enter Air z Antalyi, który podczas lądowania w Krakowie wypadł z pasa, zostało bezpiecznie ewakuowanych do terminalu. Wszystkie odloty i lądowania zostały wstrzymane do godz. 18.

Samolotem podróżowało około 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego.

Ze wstępnych informacji, które mamy, nikomu nic poważnego się nie stało

— podkreśliła przedstawicielka portu.

Na miejscu działała m.in. lotniskowa straż pożarna.

Lotnisko wstrzymało odloty i lądowania. Według najnowszych informacji, operacje będą wstrzymane do godz. 18.

maz/PAP/X

