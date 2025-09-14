Msza święta, prelekcje i wspólne wspominanie śp. profesora Jana Szyszko. W Tucznie odbył się zjazd absolwentów kierunku, którego wykładowcą był ten wybitny polski leśnik, polityk i nauczyciel akademicki.
Co roku, w drugim tygodniu września odbywa się zjazd absolwentów kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarzadzanie” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się tutaj bezpośrednio przed śmiercią pana profesora. To był rok 2019
— powiedział Leszek Tokarczyk, współorganizator zjazdu absolwentów.
Miejsce zjazdu nie jest przypadkowe. To Tuczno, gdzie mieści się prywatna stacja badawcza śp. profesora Jana Szyszko.
Stacja terenowa powstała oczywiście z inicjatywy męża, który uważał, że nauka musi być wolna od ideologii
— wskazała Krystyna Szyszko, żona prof. Jana Szyszko.
„Na pewno by nie zaakceptował ETS1 i ETS2”
Profesor Jan Szyszko był cenionym badaczem, głośno mówił o ważnej roli lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla. Skutecznie przekonywał do tego przedstawicieli świata nauki podczas kolejnych Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. By dobrze gospodarować zasobami leśnymi potrzebne jest jednak dobrze prosperujące przedsiębiorstwo leśne.
Na pewno by bronił formuły i funkcjonowania, a także formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych, jaka obecnie funkcjonuje w Polsce, a jaka jest w poważnym zagrożeniu
— mówił Paweł Sałek, poseł PiS.
Obrona Lasów Państwowych to swoisty testament profesora Jana Szyszko. Były minister środowiska miał jasne spojrzenie na kwestie klimatyczne.
Na pewno by nie zaakceptował ETS1 i ETS2. Na pewno by nie zaakceptował aktualnej polityki klimatycznej, jak również polityki wobec leśnictwa
— akcentował prof. Roman Niżnikowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Prof. Jana Szyszko.
Centralnym punktem corocznego zjazdu absolwentów była uroczysta Msza święta.
Za każdym razem, kiedy przybywałem tutaj w obecności pana prof. Jana Szyszko i kiedy zabierał mnie do lasu, nawet w takich prywatnych chwilach, potrafił wzbudzić uczucie zauroczenia się tym, co rośnie w lesie, co tutaj wokoło kwitnie
— mówił w homilii rektor i profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o. Zdzisław Klafka CSsR, który dodał, że przyglądając się tej przyrodzie, człowiek mógł się odnieść do Boga, który stworzył otaczającą nas naturę.
