Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czternastu województw. Spodziewane są opady deszczu do 40 mm i wiatr do 70 km/h.
Ostrzeżenia będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.
Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.
Najwcześniej zakończą się one o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
https://wpolityce.pl/kraj/740482-imgw-ostrzega-przed-silnym-deszczem-z-burzami
