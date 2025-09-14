Jaka pogoda na niedzielę? IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami. Dotyczy to czternastu województw

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czternastu województw. Spodziewane są opady deszczu do 40 mm i wiatr do 70 km/h.

Ostrzeżenia będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Najwcześniej zakończą się one o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

CZYTAJ TAKŻE: IMGW ostrzega! Obowiązują alerty I stopnia. Burze z silnymi opadami deszczu wystąpią od Suwałk po Zakopane

olnk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych