Dziś ulicami Warszawy przeszedł Orszak Dziejów pod hasłem „Koronacja Chrobrego”. W barwnym korowodzie wystąpiło 150 postaci znanych z historii Polski! Wśród nich pojawili się m.in. Mieszko I, gen. Władysław Andres i św. Jan Paweł II. Celem wydarzenia było przybliżenie społeczeństwu wybitnych postaci z dziejów Polski.
IPN wsparł Orszak Dziejów materiałami edukacyjnymi. Przekazaliśmy po 100 egzemplarzy komiksu Bitwa pod Monte Cassino 1944 r. – Łamigłówki, Biuletynu IPN nr 5/2024 oraz Przewodnika po historii Polski
— poinformował IPN. W wydarzeniu wziął udział prezes Instytutu dr Mateusz Szpytma.
Historia Orszaku Dziejów
Pierwszy Orszak Dziejów odbył się w 2021 r. w przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Prymas Tysiąclecia był postacią przewodnią wydarzenia. W 2022 r. Orszak Dziejów pod hasłem „W blasku historii” uczcił 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i wielu innych zasłużonych odkrywców i naukowców. W roku 2023 upamiętnił Rodzinę Ulmów, zamordowaną przez Niemców za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej. Ostatnie wydarzenia w 2024 roku pod hasłem „Dziedzictwo i Dar” poświęcone było Władysławowi Zamoyskiemu w Roku Zamoyskiego ogłoszonym przez Senat RP.
