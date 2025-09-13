„Jestem na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Jedność sojusznicza w działaniu!” - powiadomił na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Dzisiaj po południu Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskich samolotów bojowych ze względu na zagrożenie atakami dronami nad Ukrainą. Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte; wydano alert RCB dla mieszkańców kilku powiatów woj. lubelskiego.
Dodało, że w naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
DORSZ zaznaczyło we wpisie, że działania te mają charakter prewencyjny i ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Przekazało również, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe jej siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół niego zostały zamknięte dla operacji lotniczych.
Do wydarzeń odnieśli się również prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.
Jestem na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Jedność sojusznicza w działaniu! Zawsze proszę polegać na komunikatach Wojska Polskiego i polskich służb
— zaapelował prezydent.
W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości
— napisał na X.
