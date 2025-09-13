Myśliwce Rafale już latają nad Polską w ramach misji Wschodnia Straż, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO - poinformował w sobotę francuski Sztab Generalny, publikując wpis na platformie X z załączonymi zdjęciami samolotów.
Trzy Rafale, które wysłał prezydent Francji Emmanuel Macron, trafiły do Polski w piątek i już mają za sobą pierwsze loty.
Opublikowane zdjęcia maszyn i nagrania ze startu jednego z Rafale, zostały podpisane: „Stała czujność u boku naszych sojuszników”.
Decyzja Macrona jest wynikiem naruszenia przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski w nocy z wtorku na środę.
Do tej pory francuskie wojska stacjonowały w Rumunii i Estonii, gdzie realizują misję wsparcia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.
kk/PAP
