WIDEO, ZDJĘCIA

Wschodnia Straż. Francuskie myśliwce Rafale już latają nad Polską! "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: X/@EtatMajorFR
autor: X/@EtatMajorFR

Myśliwce Rafale już latają nad Polską w ramach misji Wschodnia Straż, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO - poinformował w sobotę francuski Sztab Generalny, publikując wpis na platformie X z załączonymi zdjęciami samolotów.

Trzy Rafale, które wysłał prezydent Francji Emmanuel Macron, trafiły do Polski w piątek i już mają za sobą pierwsze loty.

Opublikowane zdjęcia maszyn i nagrania ze startu jednego z Rafale, zostały podpisane: „Stała czujność u boku naszych sojuszników”.

Decyzja Macrona jest wynikiem naruszenia przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski w nocy z wtorku na środę.

Do tej pory francuskie wojska stacjonowały w Rumunii i Estonii, gdzie realizują misję wsparcia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

CZYTAJ WIĘCEJ: Francja wspomoże Polskę w ochronie naszego terytorium! Macron: „Podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale”

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: [email protected]. Dołącz do naszej społeczności, wykup dostęp do STREFY PREMIUM: siec.wpolityce.pl/oferta. To najlepsza forma wsparcia naszych mediów.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych