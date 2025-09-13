„Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone” - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki i włodawski w woj. lubelskim został odwołany.
Zakończona operacja
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało po godz. 16.30, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Opercja zakończyła się przed godz. 19.
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— czytamy w komunikacie.
Wpis na platformie X zamieścił również premier Donald Tusk, który poinformował o odwołaniu stanu zagrożenia.
Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni
— napisał Tusk.
Operacja lotnictwa wojskowego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat o poderwaniu polskich maszyn.
Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— przekazano.
Dodano również:
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Zamknięto lotnisko w Lublinie
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z zagrożeniem, lotnisko w Lublinie zostało zamknięte.
Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji
— czytamy w komunikacie.
Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał z kolei PAP, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godzinie 18.
